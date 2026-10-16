Тело убитой женщины пролежало 8 месяцев в сундуке в Брянской области

Следователи раскрыли убийство женщины, труп которой пролежал 8 месяцев в сундуке в Брянской области. По подозрению в преступлении задержана супружеская пара, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Как считают следователи, в ночь с 8 на 9 февраля 2026 года мужчина 1999 года рождении и женщина 1983 года рождения, которые состоят в браке, находясь в своем доме на улице Первомайской в селе Брасово, распивали алкоголь со знакомой местной жительницы.

Компания поссорилась и супруги нанесли жертве не менее шести ударов кулаками в голову и не менее четырех ударов ногами в живот. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте.

Тело преступники спрятали в сундук, а затем скрылись на территории других регионов страны. В сундуке труп пролежал 8 месяцев.

Преступление раскрыто сотрудниками УМВД России по Брянской области. По факту убийства возбуждено уголовное дело по пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ.

Сейчас по ходатайству следователя суд избрал в отношении обоих подозреваемых меру пресечения в виде ареста, супругам предъявлены обвинения в убийстве.

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