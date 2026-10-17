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Врач и водитель скорой помощи погибли по пути на вызов к 7-месячному малышу

Происшествия

Фото - © Медиасток.рф

Ночью 14 октября в Петрозаводске произошло ДТП, в котором погибли врач-педиатр и водитель скорой помощи. Предварительно известно, что легковой автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи, о случившемся сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Авария произошла в 03:22 на перекрестке улиц Красноармейской и Максима Горького. Жертвами стали педиатр Олег Стусенко и водитель Александр Заляжный.

Как уточнил глава регионального Минздрава, бригада спешила на вызов к семимесячному ребенку. Специальные сигналы у машины были включены.

За рулем легковушки, по словам Охлопкова, находился мужчина 1997 года рождения. Сейчас он находится в больнице, его состояние оценивается как стабильное.

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