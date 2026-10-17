2730 украинских дронов пытались атаковать Московский регион в течение недели

За неделю в сторону Московского региона летели 2730 беспилотников. Часть из них была нейтрализована на подлете к российской столице, об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

По словам градоначальника, большую часть из дронов дежурные средства ПВО уничтожили на дальних рубежах.

Еще 534 дрона нейтрализовали уже на подлете к Москве.

Речь идет о периоде с 08:30 10 октября до 08:30 17 октября.

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