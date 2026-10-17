Звонок лжесоседа и погром: девушка исчезла при странных обстоятельствах в Сочи

В микрорайоне Бытха в Сочи Краснодарского края таинственного исчезла местная жительница Наталья. Об этом сообщает в социальных сетях ее знакомая.

Утром 16 октября сестре пропавшей поступил телефонный звонок от неизвестного мужчины, назвавшегося соседом. Он сказал, что из их квартиры течет вода и затапливает жильцов снизу.

Сестра сразу связалась с Наташей и попросила впустить соседей. После этого девушка перестала выходить на связь.

Придя домой вечером, родственница не обнаружила Наташу. В ее комнате царил беспорядок, указывающий на спешный сбор вещей.

Вскоре выяснилось, что аварийной ситуации в доме не происходило. Настоящие соседи никуда не обращались. Мужчина, с чьего номера поступал утренний вызов, начал категорически отрицать факт диалога.

Близкие отмечают, что девушка ведет домашний образ жизни и подобный уход для нее совершенно нехарактерен. К поискам сочинцы подключили полицию и добровольцев отряда «ЛизаАлерт». Также автор публикации призвала очевидцев передавать любые сведения правоохранителям по номеру 102.

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