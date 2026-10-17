Татарчук: в РФ появилась новая спортивная дисциплина для людей с синдромом Дауна

Художественная гимнастика для лиц с синдромом Дауна официально признана в России. Об этом в соцсетях сообщила художественная гимнастка Анастасия Татарчук, назвав событие историческим для себя и всей команды.

По словам Татарчук, соответствующее решение приняли 16 октября на комиссии Министерства спорта РФ. К этому шли несколько лет: с нуля разработали методику обучения и систему оценки соревнований.

«Наша совместная работа привела к тому, что в России появилась новая спортивная дисциплина. За этим решением стоят годы труда и огромная вера в свое дело», — написала Татарчук.

Спортсменка поздравила команду и Федерацию спорта ЛИН с этим событием. Она отметила, что для них это не просто признание новой дисциплины, а возможность открыть новые перспективы для развития художественной гимнастики для людей с синдромом Дауна и другими особенностями развития. Прежде всего это коснется детей и их семей по всей стране.

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