В столичном Южном Тушине будут строить жилой дом для программы реновации

На северо-западе Москвы согласовали проект многоквартирного дома, который построят для программы реновации по адресу: Походный проезд, земельный участок 9/1, сообщил председатель Комитета столицы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города, Иван Щербаков.

Он отметил, что государственная экспертиза выдала положительное заключение на проект односекционного жилого дома в районе Южное Тушино.

«Дом планируют возвести на земельном участке площадью около 0,4 га на месте включенного в программу реновации четырехэтажного здания 1961 года постройки. В доме запроектированы 205 квартир общей площадью более 12 тыс. кв. м», — уточнил Щербаков.

Как следует из проектной документации, на первом этаже новостройки появятся помещения для центра информирования жителей о переселении в рамках реновации, а также для коммерческих нужд. Под эти цели заложено около 400 кв. м.

Чтобы снизить теплопотери, главный вход оборудуют двойным тамбуром. Возле вестибюля разместятся колясочная и комната консьержа.

Согласно проекту, жильцам будут доступны четыре лифта, два из которых приспособлены для перевозки маломобильных граждан. Один из них также позволит спуститься на подземную парковку.

Новоселы получат квартиры с чистовой отделкой, установленной сантехникой и застекленными лоджиями. Во дворе запланированы одна спортивная и три детские площадки, а также зона для спокойного отдыха.

Дом появится в районе с развитой инфраструктурой, рядом с экопарком «Сходненский ковш». В шаговой доступности будут остановки общественного транспорта, школа и магазины.