Взрыв дрона на крыше дома и горящая фура: 3 жителя Брянской области ранены ВСУ

Ночные обстрелы украинских формирований обернулись ранениями среди гражданского населения и разрушениями в Брянской области. В Новозыбковском районе вблизи населенного пункта Каташин барражирующий дрон-камикадзе спикировал на двигавшийся по трассе большегруз — дальнобойщик с полученными травмами экстренно госпитализирован, сообщает губернатор Брянской области Егор Ковальчук в своем Telegram-канале .

В Фокинском районе областного центра один из дронов рухнул прямо на кровлю пятиэтажки. Сотрудники служб провели срочную эвакуацию всех жителей подъезда. Медицинская помощь на дому потребовалась двоим жильцам с легкими осколочными повреждениями.

В Советском районе города обломки воздушного аппарата посекли два гражданских легковых автомобиля.

Всего за истекшие 24 часа над Брянской областью уничтожили 147 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. С поставленной задачей справились расчеты противовоздушной обороны Министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, а также спецподразделения Росгвардии по Брянской области.

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