Москвич попал в ловушку шантажа после интимных фото в Telegram

Студент из Москвы по имени Степан стал жертвой шантажа после переписки в Telegram. По данным Telegram-канала «112» , он познакомился в мессенджере с девушкой по имени Дарья и в ходе общения отправил ей свои интимные фото.

Собеседница в ответ прислала ссылку на незнакомый сайт и попросила зарегистрироваться. Когда регистрация не удалась, девушка отправила молодому человеку его же личные данные — и начала угрожать.

Злоумышленница требовала деньги, обещая распространить информацию. Степан согласился и перевел 4 тысячи рублей, а затем еще 5 тысяч. Всего он потерял 9 тысяч рублей.

В итоге молодой человек обратился в полицию. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.

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