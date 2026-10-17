Ожог глаз и возможный перелом: избитая в Перми девочка получила травмы

Жительница Перми опубликовала видеообращение в социальных сетях, раскрыв новые обстоятельства жестокого избиения своей младшей сестры. Также она объявила о поиске спасшего ее молодого человека.

По словам автора видео, четверо школьниц подкараулили пострадавшую возле ее собственного дома. Она сидела на скамейке и никого не трогала. Без предварительного конфликта или разговоров нападавшие распылили перцовый баллончик прямо в лицо девочке, после чего с особой жестокостью повалили на землю и начали забивать ногами. Участницы расправы сами вели видеосъемку издевательств и хвастались роликом в соцсетях.

Родственница сообщила, что ночь после нападения пострадавшая провела в больнице. У школьницы диагностировали множественные ушибы, ожог лица и глаза от химического состава газового баллончика, подозрение на сотрясение мозга и перелом.

Автор видео подчеркнула, что нападавшие могли забить девочку насмерть, если бы не вмешался проходивший мимо молодой человек. Неизвестный не побоялся разогнать нападавших и проводил пострадавшую до квартиры. Теперь семья ищет спасителя, чтобы материально отблагодарить его, а также очевидцев инцидента в микрорайоне Парковый.

16 октября появилась информация о нападении подростков на сверстницу возле подъезда многоквартирного дома на Подлесной улице. Нападавшие облили школьницу содержимым перцового баллончика, таскали за волосы и били ногами, пока их не отогнал прохожий. По факту инцидента ГУ МВД России по Пермскому краю проводит проверку, устанавливая личности всех участников конфликта и мотивы их поступка.

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