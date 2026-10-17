«Долго ждала этого момента»: 99-летняя британка прокатилась на крыле биплана

99-летняя жительница Великобритании Хельга Даффи совершила полет на крыле биплана и установила рекорд, попав в книгу Гиннесса. На опубликованных кадрах видно, что женщина стояла на крыле летящего биплана, раскинув руки в стороны, сообщает 360.ru .

Перед полетом женщину надежно закрепили на крыле самолета, после чего он поднялся в небо. За полетом следили ее племянницы.

По словам Даффи, страха она не чувствовала, но волновалась — слишком долго ждала этого момента. После приземления представитель книги рекордов Гиннесса вручил ей сертификат.

Вдохновила британку на этот шаг 97-летняя Бетти Бромадж — самая пожилая женщина в подобной категории полетов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.