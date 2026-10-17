В России успешно испытали препарат от рака печени без аналогов в мире
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Новый препарат против рака печени «Гепаторен-МРНЦ», не имеющий аналогов в мире, успешно прошел первые фазы клинических исследований. Об этом рассказал главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
По его словам, завершены первая и вторая фазы испытаний инновационного лекарства.
Препарат основан на альбуминовых сферах, меченных 188Re.
«Мы завершили I и II фазы клинических исследований инновационного препарата „Гепаторен-МРНЦ“, не имеющего аналогов в мире», — сказал Каприн в интервью ТАСС.
По словам Каприна, новый препарат предназначен для лечения пациентов с первичным и метастатическим раком печени.
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