Никто не набрал 50% голосов: названа дата 2-го тура выборов президента Молдовы

Центризбирком Молдовы объявил, что второй тур президентских выборов в республике пройдет 3 ноября. Ранее ни один из кандидатов на высший пост, в том числе действующая глава государства Майя Санду, не набрал более 50% голосов избирателей, сообщает «Коммерсантъ» .

По итогам первого тура выборов Санду, претендующая на второй срок в кресле лидера Молдовы, набрала 41,92% голосов. Ее ближайший оппонент по гонке — бывший бывший генпрокурор Молдовы, член Партии социалистов Александр Стояногло. За него проголосовали 26,35% избирателей.

Третью строчку на выборах президента Молдовы занимал Ренато Усатый с 13,77% голосов после обработки 97,93% бюллетеней.

Выборы в Молдове прошли 20 октября. В стране также проводили референдум по вопросу интеграции в ЕС. По последним данным, сторонники евроинтеграции вырвались вперед — после обработки 98,38% бюллетеней за интеграцию с Евросоюзом проголосовали 50,07% избирателей.