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Скорую отшвырнуло: появилось видео смертельного ДТП в центре Петрозаводска

Происшествия
Кадр из видео Ситилинк / ГАИ Петрозаводска

Фото - © Кадр из видео Ситилинк / ГАИ Петрозаводска

Появилось видео страшной гибели водителя и фельдшера скорой помощи в ДТП в центре Петрозаводска. Инцидент произошел 17 октября в примерно 02:52 на пересечении улиц Максима Горького и Красноармейской. Ролик публикует gubdaily.ru.

На записи показано, как машина скорой помощи едет с включенными мигалками на большой скорости. Автомобиль Kia въехал ей в бок. От столкновения машина скорой помощи перевернулась. 

Погибли 46-летний водитель Александр Заляжный и 68-летний врач-педиатр. Они ехали на вызов к семимесячному ребенку.

Машина двигалась со включенными спецсигналами. 29-летний водитель Kia выжил. 

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