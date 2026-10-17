USD
Доллар США
83,62
-0.17 %
EUR
Евро
93,72
-0.05 %
CNY
Китайский Юань
12,49
-0.03 %
GBP
Фунт стерлингов
110,82
0.54 %

Лиса бегает по московскому району Лефортово

Общество
katarina_yaro

Фото - © katarina_yaro

Жительница Москвы Екатерина рассказала в соцсетях, что встретила лису прямо во дворе жилого дома в районе Лефортово. Горожанка зафиксировала неожиданного дикого гостя на камеру мобильного телефона в темное время суток.

На фото видно, как рыжая лиса с пушистым хвостом с белым кончиком спокойно бегает по двору между зданиями и припаркованными автомобилями.

Москвичка удивилась появлению дикого зверя в Москве. Она поинтересовалась у соседей по району Лефортово, доводилось ли еще кому-то замечать лису на улицах.

«В Лефортово их много стало, а еще больше, чем лис здесь только белок, какое-то бесконечное количество», — ответили ей пользователи.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.