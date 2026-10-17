Лиса бегает по московскому району Лефортово

Жительница Москвы Екатерина рассказала в соцсетях, что встретила лису прямо во дворе жилого дома в районе Лефортово. Горожанка зафиксировала неожиданного дикого гостя на камеру мобильного телефона в темное время суток.

На фото видно, как рыжая лиса с пушистым хвостом с белым кончиком спокойно бегает по двору между зданиями и припаркованными автомобилями.

Москвичка удивилась появлению дикого зверя в Москве. Она поинтересовалась у соседей по району Лефортово, доводилось ли еще кому-то замечать лису на улицах.

«В Лефортово их много стало, а еще больше, чем лис здесь только белок, какое-то бесконечное количество», — ответили ей пользователи.

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