Пророссийский кандидат уступил Санду в первом туре выборов в Молдавии

Действующий президент Молдавии Майя Санду набрала 41,85% в первом туре выборов в стране. Затем идет экс-генпрокурор, кандидат от пророссийской «Партии социалистов» Александр Стояногло (26,35%), сообщает РБК .

Как рассказал телеканал TV8, такие результаты появились после обработки 97,93% бюллетеней.

На третьем месте в выборах президента Молдавии идет Ренато Усатый с 13,77%.

Такие результаты говорят, что, скорее всего, в стране будет объявлен второй тур выборов. Это произойдет, если ни один из кандидатов в главы государства не наберет свыше 50% голосов.

Выборы в Молдавии состоялись 20 октября.

В стране также провели референдум по вопросу об интеграции в ЕС. После обработки 98,06% бюллетеней доли сторонников и противников евроинтеграции почти сравнялись: 49,89% выступают за ЕС, 50,11% — против этого.

Санду руководит страной с 2020 года. Она является сторонницей евроинтеграции, в 2022 году Молдавия получила статус кандидата в члены ЕС. Стояногло — кандидат от пророссийской «Партии социалистов» Республики Молдова. Ранее был генпрокурором. Его уволила с должности Санду, посчитав его работу неудовлетворительной. Он называет себя сторонником нейтралитета, также считает, что надо дружить с РФ.