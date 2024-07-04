Саммит ШОС стартовал с подписания особых документов

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Саммит ШОС начался с официального приема Белоруссии в состав объединения

Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) стартовал с подписания документа о принятии Белоруссии в состав объединения, сообщает «Царьград» .

О том, что Белоруссия станет полноправным членом ШОС, стало известно накануне. Об этом сообщал помощник президента России Юрий Ушаков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что во время проведения саммита поднимут тему создания системы евразийской безопасности. По его словам, этот вопрос давно обсуждался с партнерами.

В Казахстан также прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш.