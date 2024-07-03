сегодня в 11:27

Генсек ООН прилетел в Казахстан на саммит Шанхайской организации сотрудничества

Генсек ООН Антониу Гутерриш прибыл в Казахстан. Он станет участником саммита Шанхайской организации сотрудничества, сообщает пресс-служба МИА «Казинформ».

Секретарь примет участие в саммите в рамках дискуссии, которая состоится в формате «ШОС+».

На видео, представленном пресс-службой ООН, Гутерриш спускается по трапу самолета.

Ранее генеральный секретарь ООН призвал Россию и Соединенные Штаты в рамках переговоров выработать соглашение, которое придет на смену двустороннему договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.