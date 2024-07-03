Генсек ООН прилетел в Казахстан на саммит Шанхайской организации сотрудничества
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Генсек ООН Антониу Гутерриш прибыл в Казахстан. Он станет участником саммита Шанхайской организации сотрудничества, сообщает пресс-служба МИА «Казинформ».
Секретарь примет участие в саммите в рамках дискуссии, которая состоится в формате «ШОС+».
На видео, представленном пресс-службой ООН, Гутерриш спускается по трапу самолета.
Ранее генеральный секретарь ООН призвал Россию и Соединенные Штаты в рамках переговоров выработать соглашение, которое придет на смену двустороннему договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.