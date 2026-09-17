Свыше 104 тыс жителей Химок прошли диспансеризацию с начала года

Диспансеризацию и профилактические осмотры с начала 2026 года прошли 104 235 жителей Химок. Обследование доступно совершеннолетним обладателям полиса ОМС Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С начала 2026 года диспансеризацию и профилактические осмотры в Химках прошли 104 235 человек. Пройти обследование могут все совершеннолетние жители с полисом ОМС Московской области.

В программу входят прием терапевта, базовые анализы, измерение роста, веса, окружности талии, артериального давления и пульса, ЭКГ, а также определение уровня глюкозы и холестерина. Набор исследований зависит от возраста, пола и медицинских показаний. Жителям старше 25 лет доступен скрининг на гепатит С, а гражданам от 18 до 49 лет рекомендуют репродуктивный чек-ап.

Первый этап диспансеризации обычно занимает около часа. При необходимости пациенту назначат консультации профильных специалистов и инструментальные исследования.

Обследование можно пройти в любой государственной поликлинике округа. Запись открыта на портале «Госуслуги», по телефону 122 и при личном обращении в медучреждение. Работодатель обязан предоставить сотруднику оплачиваемый день для диспансеризации после согласования даты и подачи заявления.

Летом в парке имени Льва Толстого, в пространстве «Артишок», по воскресеньям работал выездной пункт диспансеризации. Жители могли пройти обследование без записи, предъявив паспорт и полис ОМС.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.