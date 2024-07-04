Песков: создание системы евразийской безопасности обсудят в рамках саммита ШОС

Тема создания системы евразийской безопасности будет поднята в рамках проведения саммита ШОС, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости .

«Обязательно будет упомянута», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Также пресс-секретарь президента отметил, что эта тему уже обсуждается с партнерами, а диалог продвигается «поэтапно».

Ранее Владимир Путин выступил на встрече с руководством МИД, где отметил, что время начала обсуждений коллективной безопасности в Евразии пришло. Москва, по его словам, заинтересована в серьезном развитии диалога в ООН по созданию системы неделимой безопасности.

Саммит ШОС, участие в котором принимают 16 государств, проходит в Астане 3–4 июля. прибытие генерального секретаря ШОС Чжана Мина и генсека ООН Антониу Гутерреша.