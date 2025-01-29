Вероятное прекращение финансовой и военной помощи США другим странам, в том числе Украине, может принудить Банковую к миру, сообщил корреспонденту РИАМО политолог, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Украина сама воевать не может, а Америка помогать не будет. Но осталась Европа, Трамп (Дональд, президент США — ред.) не скрывает, что не столько против помощи Украине Европой, сколько против помощи Украине за счет США. Пусть европейцы тратятся — вот позиция Трампа», — сказал Журавлев.

Политолог допустил, что таким образом Украину, возможно, удастся принудить к миру. В то же время не нужно исключать, что помощь со стороны Европы может компенсировать часть поддержки, оказываемой США.

Политолог уточнил, что решение президента США может затронуть Тайвань, ближневосточный регион. При этом Журавлев напомнил, что Трамп довольно трепетно относится к Израилю, так как не хочет эскалации и без того сложной обстановки в регионе. Что касается Китая, то с Поднебесной президенту США придется вести переговоры в любом случае.

Ранее Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике Соединенных Штатов.