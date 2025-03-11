Рубио назвал условия продолжения военной помощи Украине

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США возобновят военную помощь Украине при положительном исходе переговоров в Саудовской Аравии, заявил американский госсекретарь Марко Рубио, его слова приводит РИА Новости .

«Если мы выйдем со встречи и будем ей довольны, я считаю, будут приняты решения относительно текущей паузы», — сказал глава американского внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос журналиста о возобновлении военной помощи Украине.

Переговоры делегаций США и Украины запланированы на 12 марта в Саудовской Аравии.

Белый дом объявил о прекращении поставок вооружений ВСУ после срыва подписания соглашения о разработке месторождений на Украине.

В них не примет участие Владимир Зеленский, который находится сейчас с официальным визитом в этой стране.