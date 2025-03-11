Рубио допустил неформальную встречу с Зеленским в Саудовской Аравии

Рубио: Зеленский не будет участвовать в переговорах с делегацией США

Владимир Зеленский не будет участвовать в переговорах с делегацией США в Саудовской Аравии, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

«Он здесь встречается с наследным принцем, но я не думаю, что он будет частью наших встреч», — сказал Рубио журналистам во время полета в Саудовскую Аравию.

При этом Рубио не исключил возможность неформальной встречи Зеленским в Саудовской Аравии.

Переговоры делегаций США и Украины пройдут 12 марта. Зеленский уже находится в Саудовской Аравии с официальным визитом.