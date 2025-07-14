Водитель Isuzu задавил насмерть пенсионерку на западе Москвы
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Водитель автомобиля марки Isuzu во время езды задним ходом задавил насмерть 84-летнюю женщину в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичной ГАИ.
Инцидент произошел на Филевском бульваре рядом с домом №18. Женщина получила сильные травмы и погибла.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Они устанавливают обстоятельства случившегося.
Ранее «Газель» в Зеленограде ехала задним ходом и насмерть задавила женщину. Та погибла.