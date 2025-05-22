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«ГАЗель» в Зеленограде двигалась задним ходом и насмерть задавила женщину

В Зеленограде «ГАЗель» во время движения задним ходом на пешеходном переходе сбила женщину. Она скончалась, сообщает пресс-служба прокуратуры города Москвы.

Пострадавшую 1973 года рождения госпитализировали в тяжелом состоянии. В больнице она скончалась от полученных травм.

Ход расследования взяла на контроль прокуратура. Правоохранители проведут проверку.

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