Байкер умер под колесами «Газели» в Истре
Легковой автомобиль не пропустил мотоциклиста при повороте в Истре Московской области. Байкер вылетел с сидения и погиб, сообщает «МК: срочные новости».
Мотоциклист угодил под «Газель». Спасти мужчину не удалось.
Судя по видео, на месте находится машина ГАИ. Труп мотоциклиста лежит на дороге рядом с бампером «Газели».
Ранее сообщалось, что на улице Пионерской в подмосковном Королеве произошло ДТП. В результате аварии черный внедорожник перевернулся на бок.