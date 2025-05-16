Байкер умер под колесами «Газели» в Истре

Легковой автомобиль не пропустил мотоциклиста при повороте в Истре Московской области. Байкер вылетел с сидения и погиб, сообщает « МК: срочные новости ».

Мотоциклист угодил под «Газель». Спасти мужчину не удалось.

Судя по видео, на месте находится машина ГАИ. Труп мотоциклиста лежит на дороге рядом с бампером «Газели».

Ранее сообщалось, что на улице Пионерской в подмосковном Королеве произошло ДТП. В результате аварии черный внедорожник перевернулся на бок.