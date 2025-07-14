Летний фестиваль «Пущинские Дали-2025» объединил в Серпухове 30 команд

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Представители из Москвы, Санкт-Петербурга, Орла, Обнинска, Зеленограда, Смоленска, Калуги, Ступино, Серпухова и Пущино состязались за звание сильнейших во Дворце спорта «Ока», передает пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Организаторами фестиваля выступили Управление культуры, Управление молодежной политики, физической культуры и спорта Городского округа Серпухов и клуб интеллектуальных игр «ЗаПущинная наука» Пущинского ЦКР «Вертикаль» (руководитель Данила Аладин) при поддержке МАУ ДО «Спортивная школа „Ока“.

«Пущинские Дали-2025» стали настоящим интеллектуальным праздником, собравшим ярких и талантливых участников, готовых продемонстрировать свои знания, смекалку и навыки командной работы. Участники отвечали на вопросы, охватывающие максимально широкий круг тем.

В программе игр «Пущинские Дали» основная дистанция включает 72 вопроса в формате игр «Что? Где? Когда?», а главной особенностью стал «Музыкальный пентагон», добавляющий уникальность и разнообразие фестивалю.

По завершении двух дней напряженных баталий, команды получили заслуженные награды, а атмосфера фестиваля оставила яркие впечатления у всех участников.

Призовые места достались командам из Москвы. Первое место — «Первая сборная», второе — «FF» (сборная), третье — у «Механизм реакции». Музыкальный конкурс выиграла «Тень отца Симбы».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.