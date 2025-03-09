NBC: США не начнут передавать военную помощь Украине после сделки по минералам

Подписания договора, касающегося полезных ископаемых Украины, будет мало для начала отправки Киеву военной помощи от Вашингтона. Президенту Владимиру Зеленскому предстоит соблюсти еще несколько условий, рассказали телекомпании NBC источники, сообщает ТАСС .

Глава США Дональд Трамп сказал помощникам, что его украинскому коллеге будет мало лишь подписать сделку о полезных ископаемых для возобновления военной помощи. Политику предстоит поменять собственное отношение к мирным переговорам и показать, что он готов пойти на уступки.

Еще Трамп достигает успеха на пути к организации выборов на Украине. Также он желает, чтобы Зеленский рассмотрел возможность покинуть собственный пост.

Глава пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз сказал, что Трамп, прочитав заявление украинского президента на заседании Конгресса США, показал — государство достигло определенных сдвигов. Отмечается, что на следующей неделе в Саудовской Аравии пройдут еще одни переговоры.

Есть вероятность, что получится добиться определенных позитивных сдвигов. Также удастся завершить украинский конфликт.

Ранее США перестали отправлять Украине комплектующие для F-16.