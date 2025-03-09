США перестали передавать Украине комплектующие для F-16

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение поставить на паузу поддержку истребителей F-16, переданных ВСУ. Запчасти и комплектующие не передаются, что вызвало сложности у украинских пилотов, сообщает СМИ соседнего государства « Политика страны » со ссылкой на Forbes.

Перед тем, как отправить F-16 Украине, США улучшили самолеты. Для модернизации использовали блоки радиоэлектронного противодействия AN/ALQ-131, системы предупреждения о ракетном нападении PIDS+, ECIPS+.

Аналитик Дэвид Акс подчеркнул, что Украина надеется на истребители Mirage-2000 производства Франции. Они уже поставляются.

У Mirage-2000 есть свои глушители. США не принимают участия во их программировании.

Ранее сообщалось, что Бельгия поставит оружие Украине на миллиард евро. Деньги потратят, в том числе на закупку истребителей F-16.