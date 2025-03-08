Бельгия анонсировала новый пакет военной помощи Украине

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Бельгия поставит оружие Украине на миллиард евро

Бельгия поставит оружие Украине на миллиард евро, сообщает газета «Известия» со ссылкой на агентство Tagtik.

Глава министерства обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что средства предусмотрены для закупки артиллерийских снарядов, систем ПВО и истребителей F-16.

Ранее сообщалось о принятом ЕС решении инвестировать в программу модернизации вооружений 800 млрд евро.

За это решение проголосовали 26 стран, Венгрия высказалась против проекта ремилитаризации стран Евросоюза.