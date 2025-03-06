Евросоюз вложит 800 млрд евро на военные нужды
Лидеры стран ЕС в Брюсселе согласовали план милитаризации Европы
Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе согласовали план милитаризации Европы, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство AFP.
Проект ReArm EU на сумму 800 млрд евро, предложенный Еврокомиссией, согласован главами делегаций стран ЕС, говорится в сообщении.
План милитаризации Евросоюза одобрили 26 из 27 его членов. Венгрия проголосовала против.
Ранее сообщалось, что в Брюсселе начался экстренный саммит стран ЕС для обсуждения европейской безопасности и украинского конфликта. В кулуарах мероприятия заметили российский флаг.