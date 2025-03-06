Российский триколор нашли в буфете на саммите ЕС в Брюсселе

Флаг Российской Федерации был замечен в буфете на саммите Европейского союза в столице Бельгии, сообщает издание Euractiv .

В четверг в Брюсселе состоялся внеочередной европейский саммит, посвящённый вопросам обороны и помощи Украине

На опубликованном снимке видно, как в буфете висит гирлянда из флагов, среди которых можно находится флаг России.

«Пока лидеры ЕС ведут переговоры, журналисты и дипломаты устраивают перерыв и перекусывают в буфете (Европейского — ред.) совета, где их встречает российский флаг», — говорится в публикации.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что размещение на Украине миротворческого контингента Евросоюза будет расцениваться РФ так же, как и присутствие сил НАТО.