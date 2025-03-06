«То же, что и военные НАТО»: Лавров высказался о миротворцах ЕС на Украине

Лавров: миротворцы ЕС на Украине станут для РФ тем же, что и военные НАТО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что размещение на Украине миротворческого контингента Евросоюза будет расцениваться РФ так же, как и присутствие сил НАТО, сообщает ТАСС .

Глава дипведомства подчеркнул, что вовлечение миротворцев из стран Североатлантического альянса означает прямое вовлечение НАТО в конфликт. Также в своем выступлении перед журналистами Лавров упомянул недавнюю речь президента Франции Эммануила Макрона касательно Украины.

Он назвал высказывания французского лидера «пространными и нервозными». Макрон назвал Россию угрозой для Европы и Франции. Он также добавил, что РФ к 2030 году планирует усилить свою армию еще 300 тыс. солдат, 3 тыс. танков и 300 самолетами.

По информации издания Reuters, Франция и Великобритания могут завершить обсуждение с Украиной деталей плана по урегулированию конфликта. Его планируют представить США.