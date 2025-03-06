Reuters: Франция и Британия надеются подготовить план по Украине в ближайшие дни

Франция и Великобритания могут завершить обсуждение с Украиной деталей плана по урегулированию конфликта, сообщает RT со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что план планируется представить Соединенным Штатам.

«Британия и Франция заявили, что США понадобятся для будущих гарантий», — говорится в сообщении.

В статье также говорится, что в плане будет предусмотрено короткое перемирие, но в итоге он будет включать более широкие «гарантии безопасности».

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Ким Стармер потратили пять дней на то, чтобы убедить украинского лидера Владимира Зеленского поменять отношение к главе США Дональду Трампу после перепалки, которая случилась в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля 2025 года.

Главы Великобритании и Франции — премьер-министр Кир Стармер и президент Эммануэль Макрон — очень хотят помирить украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, поэтому планируют поехать с Зеленским в Вашингтон в качестве поддержки. По их мнению, американский президент в их присутствии унижать украинского лидера не будет.