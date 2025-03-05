Макрон: Россия стала «угрозой» для Франции и Европы

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Россия стала «угрозой» для Франции и Европы, пишет РИА Новости .

По его словам, Россия представляет угрозу в воздухе, в социальных сетях и в киберпространстве.

Он также добавил, что РФ к 2030 году планирует усилить свою армию еще 300 тыс. солдат, тремя тысячами танков и 300 самолетами.

В январе 2025 года французский президент Эмманюэль Макрон вновь затронул одну из своих любимых тем — укрепление общеевропейского оборонительного потенциала и повышение военной самостоятельности европейских стран.