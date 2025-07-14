Заключительный этап Спартакиады трудовых коллективов округа прошел в Мытищах

На стадионе пляжных видов спорта в парке Мира прошли матчи последнего этапа Спартакиады трудящихся городского округа Мытищи сезона 2024/25, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Шесть сборных команд разбирались кто лучше в пляжном футболе.

Этот этап стал шестнадцатым в большом спортивном марафоне. Довольно жаркая погода не помешала участникам проявить свои лучшие навыки. Сначала прошли матчи группового этапа, после чего начались решающие противостояния. В матче за 3 место команда Московской пивоваренной компании сумела переиграть соперников из Мытищинского приборостроительного завода.

Необыкновенной по накалу сложилась финальная игра между сборными Мытищинского машиностроительного завода и федерального научного центра гигиены имени Эрисмана. Машиностроители по ходу встречи уступали соперникам с разницей в два мяча, но смогли для начала сократить отставание в счете, затем полностью захватить инициативу. Одна из их атак привела к голу, но арбитр встречи взятие ворот не засчитал, зафиксировав нарушение правил со стороны атакующей стороны.

Команда «ММЗ» с новыми силами пошла вперед, но эрисмановцы сумели удержать свое преимущество и стали заслуженными победителями турнира. Бронза у футболистов «МПК». Этот результат позволил сборной Московской пивоваренной компании стать абсолютным победителем Спартакиады по итогам всех 16 этапов. Команда АО «ММЗ» и здесь осталось второй. Спортивный коллектив центра гигиены имени Эрисмана занял в общем командном зачете 3 место.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.