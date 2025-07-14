Володин: Госдума рассмотрит новые пошлины для приезжающих на работу мигрантов

Большая часть мигрантов прибывает в РФ, чтобы работать. На неделе Госдума рассмотрит несколько законов, которые введут дополнительные госпошлины для приезжающих и увеличат имеющиеся, рассказал председатель ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале .

Приезжающие из невизовых государств должны получить патент, который стоит 8-10 тыс. рублей в месяц. Срок его действия — год. Потом документ можно получить снова.

Мигранты из визовых государств могут получить разрешение на работу. На грядущей неделе Госдума рассмотрит несколько законопроектов, которые вводят дополнительные госпошлины для приезжающих.

Если их примут, то за выдачу или переоформление патента иностранцу придется платить 4,2 тыс. рублей, за продление срока действия разрешения на работу — 4,2 тыс. рублей, за выдачу дубликата патента или внесение изменений в него — 2,1 тыс. рублей.

Госдума также собирается установить или увеличить некоторые иные госпошлины для мигрантов. Среди них: за постановку иностранного гражданина на учет по месту пребывания, по месту жительства, за продление срока временного пребывания, за регистрационные действия с автомобилем.