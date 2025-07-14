Волонтерское движение в Красногорске отметило пятилетний юбилей

В Красногорске активисты волонтерского движения отметили свой первый юбилей. В этом году движению исполнилось пять лет, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На мероприятии, собравшем множество гостей, присутствовали министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе, первый заместитель главы городского округа Красногорск Наталья Тимошина и известная ведущая Яна Чурикова.

Программа праздника включала встречи волонтерских клубов, тематические домики с основными волонтерскими движениями и мастер-классами, выставки, интерактивные игры, квизы и спортивные активности. На большой карте Подмосковья активисты отмечали географию своих добрых дел.

Среди спикеров были чемпион мира, вице-президент Федерации смешанного рукопашного боя Роман Грачёв, гроссмейстер и многократный чемпион мира по шахматам Сергей Карякин и телеведущая Яна Чурикова. Они провели встречи, лекции и дискуссии с участниками фестиваля.

Движение началось в 2020 году в разгар пандемии. Волонтеры разносили лекарства и продукты, оказывали моральную поддержку по телефону, работали в мобильных пунктах вакцинации и поликлиниках. Всего было привлечено 14,8 тысяч волонтеров.

Сегодня их уже более 56 тысяч. Движение «Волонтеры Подмосковья» объединяет более 130 добровольческих организаций, в каждом округе открыт штаб. Координацией работы занимается Министерство информации и молодёжной политики региона, проводя образовательные семинары, тематические мероприятия и встречи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион очень активно развивается. Региональные проекты поддерживаются федеральными властями.

«Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», — сказал Воробьев.