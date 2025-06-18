Российского предпринимателя обвинили в призывах к захвату власти в Армении

Адвокат: Карапетяну предъявили обвинение в призывах к захвату власти в Армении

Российскому бизнесмену, главе группы компаний «Ташир» Самвелу Карапетяну предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти в Армении, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката предпринимателя.

По словам стороны защиты, Карапетян не признает вину в призывах к захвату власти в республике.

Накануне в Ереване задержали российского и армянского миллиардера Самвела Карапетяна. Спецназ МВД устроил штурм дома бизнесмена и провел обыск в его квартире. До этого миллиардер публично заступился за Армянскую церковь, которую раскритиковали местные власти.

Перед домом Карапетяна собрались его близкие и сторонники, часть из которых была задержана правоохранительными органами. Бизнесмен покинул дом и уехал в полицейской машине. Затем Карапетяна перевели в СК Армении, где возбудили уголовное дело.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил о желании национализировать «Электросети Армении», которые принадлежат компании Самвела Карапетяна.