Спецназ Армении задержал российского миллиардера

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В Ереване задержан российский и армянский миллиардер, глава группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян, сообщает Baza со ссылкой на ArmLur.am. Спецназ МВД устроил штурм дома, где живет предприниматель, и сейчас проводит обыск в его квартире.

Армянские СМИ пишут, что Карапетяна задержали после его слов в поддержку Армянской апостольской церкви (ААЦ). Ранее власти республики сделали ряд жестких заявлений в адрес высших иерархов ААЦ.

«Небольшая группа людей, забыв тысячелетнюю историю Армении и Церкви, устроила нападки на ААЦ», — говорил глава ГК «Ташир» во время интервью.

После того, как миллиардер публично заступился за Армянскую церковь, депутат Национального собрания республики Артур Ованнисян заявил: «Самвел Карапетян, мы займемся твоими вопросами». Вскоре Карапетяна задержали, отмечает Baza.