Пашинян: настало время национализировать «Электрические сети Армении» Карапетяна

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Армянский премьер-министр Никол Пашинян отметил, что есть желание национализировать «Электросети Армении», которые принадлежат компании российского предпринимателя, главы ГК «Ташир» Самвела Карапетяна, сообщает РИА Новости.

«Это произойдет быстро, и я ставлю перед всеми сотрудниками ЭСА задачу добросовестно выполнять свои рабочие обязанности», — уточнил Пашинян в соцсети Facebook*.

Ранее в Ереване был задержан российский и армянский миллиардер, глава группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян. По данным местных СМИ, его задержали после поддержки Армянской апостольской церкви, раскритикованной властями.

После задержания первопрестольный Святой Эчмиадзин, высший орган Армянской апостольской церкви, опубликовал заявление в поддержку Карапетяна.

* Соцсеть принадлежит компании Meta, которая запрещена в РФ как экстремистская.