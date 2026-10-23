Студенты МГСУ пожаловались на тараканов, плесень и состояние комнат в общежитии

Студенты Московского государственного строительного университета (МГСУ) пожаловались на тараканов, плесень и разрушающиеся комнаты в общежитии. При этом плату за проживание повысили с 2280 до 3680 рублей в месяц, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Студентка Анна (имя изменено) рассказала, что в общежитии НИУ МГСУ на Борисовском проезде увеличили стоимость проживания с 2280 до 3680 рублей в месяц. Уведомление об изменении тарифа пришло студентам накануне, а сотрудники на вахте потребовали оплатить сразу 13,7 тыс. рублей. В договоре прописано, что жильцов должны предупреждать о повышении платы за 30 дней.

Также Анна утверждает, что администрация ввела обеспечительный платеж, который могут не вернуть в конце обучения, если решат, что студент повредил комнату.

«Условий для жизни на большинстве этажей нет: по комнатам стабильно бегают тараканы, штукатурка сыпется, плитка падает на самих студентов, полы дырявые. В ванной часто плесень из-за отсутствия нормальной вентиляции», — сказала студентка МГСУ.

Дорога от общежития до университета занимает около полутора часов. Поэтому некоторым студентам приходится вставать в пять утра, чтобы успеть к первой паре. На фоне повышения платы, жалуется Анна, проблемы с состоянием комнат и общих помещений никуда не исчезли.

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