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Шесть школьников отравились конфетами с сахарозаменителем в Химках

В подмосковных Химках шесть школьников отравились конфетами с сахарозаменителем. Сладости принес один из учеников, сообщает 112 .

Инцидент произошел в школе на Зеленой улице. Одиннадцатилетний школьник поделился конфетами с одноклассниками, после чего некоторые из них почувствовали недомогание.

Медики осмотрели пострадавших. У пятерых диагностировали острый гастрит, один из них отказался от госпитализации. Шестому ребенку оказали помощь амбулаторно.

Ранее несколько школьников попали в больницу из-за отравления в Вологодской области.

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