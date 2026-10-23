Удалили из-за рака: врачи вырастили жителю Британии новый пенис на руке

В Великобритании врачи вырастили мужчина на руке новый пенис, так как половой орган был удален из-за онкологического заболевания, сообщает The New York Post .

В 2022 году 37-летний Лукас, недавно вступивший в брак, заметил под крайней плотью уплотнение, похожее на цветную капусту. Вскоре он столкнулся с неприятным запахом выделений, напоминающим тухлую рыбу. Затем британец испытывал сильную боль и заметил пугающие изменения в процессе мочеиспускания.

Он предположил, что это грибковая инфекция, и заказал лекарства онлайн. Но жена не поверила. Она отвела супруга к врачу. Тот подтвердил худшие опасения — рак полового члена. В октябре 2022 года Лукас лишился всего пениса — ему сделали пенэктомию, — но врачи смогли восстановить его с помощью ряда процедур.

«Я попросил ее уйти от меня, если она захочет, без чувства вины, потому что у нее своя жизнь, а я теперь беспомощный и бесполезный <…> Я чувствовал себя виноватым, потому что у нее не было секса, и я не видел выхода из этой ситуации», — делился переживаниями Лукас.

Вместо этого супруга Ники помогала ему мыться, меняла повязки и катетер и сопровождала его на всех приемах.

Операция также изменила повседневную жизнь Лукаса. Его уретра была перенаправлена, поэтому ему приходилось садиться, чтобы помочиться. Пользоваться мужскими туалетами стало серьезной проблемой. Британец обратился за помощью к психотерапевту.

В июле врачи сообщили мужчине, что он полностью здоров. Лукасу также рассказали, что есть варианты создания нового пениса, но эта идея казалась «настолько неправдоподобной», что он до конца не верил, что это возможно.

Во время первой операции Лукаса в марте 2026 года хирурги Университетского колледжа использовали технику, известную как фаллопластика с использованием лучевого лоскута предплечья. Он помог создать новый фаллос, а другой участок был использован для новой уретры, которую Лукас описывает как «трубку в трубке».

За девять часов хирурги также взяли нервы и артерию с его руки и соединили их с оставшимися нервами и кровеносными сосудами в области гениталий. Излишки кожи с живота похудевшего мужчины использовали для реконструкции предплечья, в результате чего он получил то, что в шутку называет «дополнительной подтяжкой живота».

Реконструкция еще не завершена. Британец надеется, что последняя операция состоится весной или летом 2027 года.

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