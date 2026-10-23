Блогер Олег Монгол женился на Валюше Тринити

Блогер Олег Монгол официально женился на своей возлюбленной Валентине, известной как Валюша Тринити.

Кадрами с торжественного мероприятия Монгол поделился в своем личном блоге. Среди гостей заметили блогеров Безумного Пашу и Татьяну. На мероприятии не хватало лишь Иришки Чики-Пики, которая недавно развелась с Безумным Пашей.

Невеста выбрала классическое белое платье в пол и дополнила его курткой в тон. Голову украшала сверкающая диадема. Валентина также взяла букет белых цветов. Однако небрежный макияж с поплывшими тенями испортил ее образ.

Олег выглядел непривычно торжественно в белой рубашке без галстука и сером костюме. Дополняли образ кожаная ковбойская шляпа и черные ботинки.

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