Святой Эчмиадзин осудил преследование Карапетяна

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«Решительно осуждаем преследование по политическим мотивам и требуем от властей немедленно прекратить противоправные действия», — говорится в тексте.

Поводом для реакции церкви стали обыски в резиденции бизнесмена, проведённые армянскими силовиками.

По данным Sputnik Армения, в ходе акции в поддержку Карапетяна были задержаны 45 человек. В МВД республики подтвердили проведение оперативных мероприятий, однако в пресс-службе «Ташира» опровергли информацию о задержании самого бизнесмена.

«Он находится у себя дома, никакого ареста не было», — указали в структуре.

Инцидент произошёл на фоне обострения отношений между Карапетяном и премьер-министром Николом Пашиняном. Ранее, в мае, глава правительства резко раскритиковал Армянскую апостольскую церковь, обвинив католикоса Гарегина II в нарушении монашеского обета и призвав его уйти в отставку.