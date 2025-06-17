Святой Эчмиадзин осудил преследование Карапетяна
Первопрестольный Святой Эчмиадзин, высший орган Армянской апостольской церкви (ААЦ), опубликовал заявление в поддержку российского предпринимателя армянского происхождения Самвела Карапетяна, основателя группы «Ташир», сообщает РИА Новости.
«Решительно осуждаем преследование по политическим мотивам и требуем от властей немедленно прекратить противоправные действия», — говорится в тексте.
Поводом для реакции церкви стали обыски в резиденции бизнесмена, проведённые армянскими силовиками.
По данным Sputnik Армения, в ходе акции в поддержку Карапетяна были задержаны 45 человек. В МВД республики подтвердили проведение оперативных мероприятий, однако в пресс-службе «Ташира» опровергли информацию о задержании самого бизнесмена.
«Он находится у себя дома, никакого ареста не было», — указали в структуре.
Инцидент произошёл на фоне обострения отношений между Карапетяном и премьер-министром Николом Пашиняном. Ранее, в мае, глава правительства резко раскритиковал Армянскую апостольскую церковь, обвинив католикоса Гарегина II в нарушении монашеского обета и призвав его уйти в отставку.