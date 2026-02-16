Российская делегация направилась в Женеву

сегодня в 23:57

Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским направилась в Женеву на переговоры Россия-США-Украина, сообщает РИА Новости .

Отмечается, что самолет Ил-96 вылетел в Женеву.

Ранее сообщалось, что отечественные переговорщики прилетят в Женеву около пяти-шести часов утра 17 февраля. Обратный путь у них запланирован на вечер 18 февраля.

Это предварительное время. По словам источника ТАСС, «все может переиграться».

Отмечалось, что делегацию России на переговорах по Украине в Женеве расширятдо 20 человек. Возглавит ее помощник президента Владимир Мединский.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, на переговорах в Женеве обсудятширокий спектр вопросов, в том числе речь пойдет о территориях.

