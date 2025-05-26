Россия «захватила» 83% польского рынка свежих огурцов

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Польские производители огурцов бьют тревогу — в марте 2025 года Россия неожиданно стала главным поставщиком этого овоща на польский рынок, сообщает РБК .

Согласно данным Евростата, на долю российских огурцов пришлось рекордные 83% импорта, что в 2,5 раза превышает показатели февраля.

«Это абсурдная ситуация. Мы поддерживаем Украину, но при этом финансируем Россию, покупая их продукцию», — заявил Лукаш Гвиздала, глава Ассоциации производителей томатов и огурцов.

Основное преимущество российских поставщиков — дешевый газ для обогрева теплиц, тогда как польские фермеры вынуждены использовать дорогой уголь.

Примечательно, что общий сельхозимпорт Польши из России упал на 79%, но огурцы стали исключением. В марте Польша закупила 2,1 тыс. тонн российских огурцов на 2,7 млн евро — это максимум с 2021 года. Часть поставок идет через Белоруссию, что вызывает дополнительные вопросы у польских властей.

Решение о возможном запрете ожидается в ближайшие месяцы. Однако эксперты сомневаются в его эффективности — европейские потребители уже привыкли к доступным российским овощам, а альтернативные поставщики не смогут предложить сопоставимые цены.

Как ранее отмечал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, дешевый газ делает российскую тепличную продукцию крайне конкурентоспособной на мировом рынке.