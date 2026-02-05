сегодня в 15:03

Россия и Украина на переговорах в ОАЭ договорились об обмене 314 пленными

Россия и Украина договорились провести обмен пленными. Это соглашение было достигнуто в Абу-Даби. Переговоры будут продолжены, сообщает « Интерфакс ».

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф рассказал, что в ходе встречи делегации США, Украины и России договорились обменять 314 пленных. Это первый подобный обмен за пять месяцев.

«Хотя остается еще значительный объем работы, подобные шаги демонстрируют, что устойчивые дипломатические контакты приносят зримые результаты и ускоряют усилия по окончанию войны на Украине», — заявил Уиткофф в соцсети X.

При этом он также уточнил, что переговоры будут продолжены. Дальнейший прогресс возможен в предстоящие недели.

В Абу-Даби 5 февраля продолжились трехсторонние переговоры по украинскому вопросу. Там воцарилась деловая атмосфера.

