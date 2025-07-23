Россия и Украина могут провести второй обмен пленными по формуле «1200 на 1200»

Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по итогу состоявшегося третьего раунда переговоров с Украиной заявил, что Москва предложила Киеву провести второй большой обмен пленными по 1200 человек с каждой стороны, сообщает РИА Новости .

Аналогичной договоренности Россия и Украина уже достигали в рамках второго раунда возобновившихся мирных переговоров 2 июля. На данный момент стороны полностью завершили обмен пленными по формуле «1200 на 1200». Теперь, по словам Мединского, Москва предложила Киеву повторить обмен в таком же формате.

«Россия предложила Киеву передать еще 3000 тел погибших украинских военнослужащих», — заявил Мединский.

Ранее Россия вернула Украине тела погибших бойцов, которые Киев сначала не хотел забирать. Фуры с телами долго стояли в условленном месте обмена. Позднее появились кадры передачи Украине тел погибших бойцов ВСУ.

Мединский также заявил, что в рамках третьего раунда переговоров стороны достигли соглашения о том, что нужно провести обмен не только военнопленными, но и мирными жителями.