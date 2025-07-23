РФ и Украина договорились обменяться не только бойцами, но и гражданскими лицами

Третий раунд возобновившихся прямых мирных переговоров между Москвой и Киевом состоялся 23 июля в Стамбуле. Стороны договорились обменяться не только военнопленными, но и мирными гражданами, сообщает ТАСС .

Предварительно известно, что Россия и Украина на третьем раунде переговоров договорились провести обмен мирными гражданами. Ранее стороны обменивались только военнопленными: как после первого раунда переговоров, так и после второго.

Перед стартом третьего раунда главы делегаций России и Украины, Владимир Мединский и Рустем Умеров, пообщались наедине. Общим составом переговоры стартовали в 20:38, а в 21:16 уже завершились. Продолжения контакта сторон в рамках этого раунда не будет.

В каком формате стороны будут обмениваться пленными на этот раз, пока не сообщается.